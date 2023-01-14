Брянский губернатор: система ПВО сбила «Точку У» над Клинцами, пострадавших нет

В Брянской области системы ПВО сбили ракету «Точка У», заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет. Он уточнил, что на месте работают оперативные службы.

Вчера, 13 января, президент Владимир Путин поручил восстановить пострадавшее от обстрелов жилье в приграничных регионах, в том числе в Брянской области. 2 января там произошел пожар после атаки украинского беспилотника, в обстрелянном поселке отключалось электроснабжение.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер