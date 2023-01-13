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Коммерсантъ FM
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Путин поручил восстановить пострадавшее от обстрелов жилье в приграничных регионах

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями граничащих с Украиной регионов разработать план по восстановлению жилья россиян, пострадавшего в результате обстрелов вооруженных сил Украины. Перечень поручений президента составлен по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), состоявшегося 7 декабря 2022 года.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей определить подходы к восстановлению жилья граждан РФ... утраченного в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины и террористических актов»,— говорится в перечне, опубликованном пресс-службой Кремля.

Ответственными за исполнение поручения Владимир Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и губернаторов Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей Вячеслава Гладкова, Александра Богомаза, Романа Старовойта и Василия Голубева. Представить соответствующий доклад они должны до 1 апреля текущего года.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из 540 домовладений в приграничном селе Журавлевка разрушения есть у 283, часть из них будут снесены, так как восстановлению не подлежат. Вчера, 12 января, господин Гладков рассказал, что в другом приграничном с Украиной Шебекинском городском округе Белгородской области от обстрелов пострадали 409 жилых помещений.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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