В Брянской области локализован пожар после атаки украинского беспилотника

В Климовском районе Брянской области локализовали пожар на объекте энергоснабжения, начавшийся после атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз. ЧП случилось ранее сегодня, 2 января, в поселке отключилось электричество.

«В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии»,— написал господин Богомаз в Telegram. Он сказал, что энергетики скоро приступят к восстановительным работам.

В каком именно поселке произошел инцидент, не уточняется. Из местных жителей никто не пострадал.

Лаура Кеффер