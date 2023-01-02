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Коммерсантъ FM
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В Брянской области локализован пожар после атаки украинского беспилотника

В Климовском районе Брянской области локализовали пожар на объекте энергоснабжения, начавшийся после атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз. ЧП случилось ранее сегодня, 2 января, в поселке отключилось электричество.

«В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии»,— написал господин Богомаз в Telegram. Он сказал, что энергетики скоро приступят к восстановительным работам.

В каком именно поселке произошел инцидент, не уточняется. Из местных жителей никто не пострадал.

Лаура Кеффер

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