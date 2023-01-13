В Курске около 200 домов могут остаться без тепла и горячей воды

На проспекте Дружбы, 2 в Курске произошло повреждение теплосети диаметром 800 мм. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Игорь Куцак.

По его словам, в зону отключения попало порядка 200 домов. «Специалисты выехали на место. Ситуация находится под контролем», — заверил глава города.

Это уже вторая крупная авария на теплосетях Курска за неделю. Утром 10 января на улице Дейнеки, 7 произошел порыв теплосетей, оставивший без горячей воды и тепла 9,8 тыс. человек. Она была ликвидирована ближе к ночи того же дня.

Всего с начала года на коммунальных сетях Курска произошли четыре аварии. В первый раз 3 января произошел порыв водопровода, из-за чего жители оставались без холодного водоснабжения. А 5 января ремонта потребовал ветхий участок тепломагистрали на улице Павлуновского диаметром 500 мм: в зону отключения попали 34 дома.

Теплосетевым комплексом Курска по концессии управляет «Квадра». Имущество было передано в 2020 году на 15 лет. Компания намерена вложить 1,87 млрд руб. в модернизацию и реконстуркцию объектов.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Квадра" примеряет сети Курска».

Александр Прытков

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