В Курске из-за порыва теплосетей без горячей воды остались почти 10 тысяч жителей 47 домов

Утром 10 января в Курске на улице Дейнеки, 7 произошел порыв теплосетей. На место аварии выехал министр регионального управления ЖКХ и ТЭК Александр Мулевин. По предварительным данным областных властей, на время ремонта с 10 часов утра под отключение попадут 47 многоквартирных домов, в которых проживают 9,8 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чиновники планируют ликвидировать порыв в течение дня. С начала года это уже третья крупная коммунальная авария в облцентре. Так,

3 января в районе дома №10 по улице Парковой произошел порыв водопровода, в результате потребители оставались без холодного водоснабжения. Повреждение устранили специалисты городского водоканала. А 5 января уже сотрудникам «Квадры» пришлось оперативно ремонтировать ветхий участок тепломагистрали на улице Павлуновского. Тогда повреждение подающего трубопровода размером 500 мм произошло в результате внешней коррозии металла, в зону отключения попали 34 дома.

Андрей Цветков