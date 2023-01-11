В Курске ликвидировали аварию, на день оставившую без тепла 10 тысяч жителей

Специалисты «Квадры» поздним вечером 10 января завершили в Курске ремонт теплосетей на улице Дейнеки. Произошедшая вчерашним утром авария на день оставила без тепла почти 10 тыс. жителей 47 домов.

Заменено три метра подающего трубопровода диаметром 400 мм. Возобновление подачи тепла в дома началось около 23 часов, рассказал министр ЖКХ и ТЭК региона Александр Мулевин.

С начала года это уже третья крупная коммунальная авария в облцентре. Так, 3 января в районе дома №10 по улице Парковой произошел порыв водопровода, в результате потребители оставались без холодного водоснабжения. Повреждение устранили специалисты городского водоканала. А 5 января уже сотрудникам «Квадры» пришлось оперативно ремонтировать ветхий участок тепломагистрали на улице Павлуновского. Тогда повреждение подающего трубопровода размером 500 мм произошло в результате внешней коррозии металла, в зону отключения попали 34 дома.

Олег Мухин