Зеленский пообещал усилить ВСУ в Бахмуте и Соледаре западной техникой и оружием

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание своей ставки по ситуации в Бахмуте и Соледаре. Напомним, за эти города на Донбассе в последнее время идут самые ожесточенные бои. Согласно заявлению украинского лидера, ВСУ не будут отступать из этого района, а наоборот будут усилены западной техникой и оружием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Pavlo Palamarchuk, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Pavlo Palamarchuk, Reuters

«Провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров»,— сообщил господин Зеленский в Telegram-канале.

31 декабря советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в боях у Соледара и Бахмута. 10 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК взяли под контроль всю территорию Соледара. По его словам, в штурме участвовали исключительно подразделения «Вагнер».

Вечером 10 января глава ДНР Денис Пушилин также сообщил, что центр Соледара взяли бойцы ЧВК «Вагнер». Однако днем 11 января в Минобороны заявило, что в блокировании северной и южной частей Соледара участвовали подразделения ВДВ.

Анастасия Ларина