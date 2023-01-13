Гендиректор НСПК: проблема с чипами для банковских карт в России решена

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев сообщил, что возникший в пандемию дефицит чипов затронул и банковскую сферу. Однако, по словам господина Комлева, теперь проблема с чипами в России в основном решена.

«На мой взгляд, пока российские компании смогли решить ее довольно эффективно в условиях ограничений. Проблема с чипами по большому счету у нас в стране сейчас решена. Мы видим, какой серьезный объем готовых карт смогли в 2022 году отгрузить российские производители»,— заявил глава НСПК в интервью «Интерфаксу».

Дефицит чипов банковских карт обострился весной 2022 года после отказа европейских поставщиков от сотрудничества с РФ. «Себестоимость карты и стоимость ее для банков существенно увеличились за последний год»,— оценил последствия дефицита Владимир Комлев. Он отметил, что основные сложности могут возникать с увеличением цены и логистикой, поскольку зарубежные производители ориентированы в первую очередь на Азию.

После ухода с рынка Visa и Mastercard у россиян появился повышенный спрос на перевыпуск карт. Сбербанк на фоне дефицита начал повторно использовать чипы из невостребованного пластика. Такие технологии доступны российским производителем карт, однако эксперты предупреждают, что «вторичная переработка» карт приводит к высокой доле брака.

Источники на карточном рынке сообщали, что ежегодно все российские банки выпускали около 150 млн карт, включая карты международных платежных систем.

В начале марта 2022 года на фоне военной операции с российского рынка ушли два крупнейших игрока платежного рынка — Visa и Mastercard. Затем поставки чипов в Россию ограничил Тайвань.

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Мария Федотова