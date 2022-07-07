Сбербанк поработает на вторчипье

Сбербанк нашел способ борьбы с дефицитом чипов для карт, начав повторно использовать чипы из невостребованного пластика. Банк ожидает экономию от своей инновации в размере 1 млрд руб. до конца года. Такие технологии доступны российским производителем карт, и некоторые из них предлагали ими воспользоваться еще в марте, но банки отказались. Эксперты отмечают, что «вторичная переработка» карт приводит к высокой доле брака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина, выступая на конференции по безопасности платежей Paymentsecurity, сообщила, что кредитная организация занялась «реимплантацией» чипов из неактивированных карт. «Мы начали "выковыривать" чипы из карточек и вставлять их в новые карты»,— сказала она.

В переработку отправляются только те карты, которые были выпущены конкретному клиенту, но он ее не забрал, уточнила госпожа Маклашина. Такие карты хранятся в специальном хранилище. Когда возникает необходимость, с них удаляется вся персональная информация, карта отправляется производителю, который достает чип и вставляет в новую карту. Как передает «Прайм», в месяц у банка накапливается около 375 тыс. неактивированных карт, а их переработка позволит сэкономить 1 млрд руб. в этом году.

«Такая карта точно будет дешевле, потому что чип покупать уже не надо, а он составляет значительную часть стоимости. Сейчас чип может стоить до €10, а переоснастить уже имеющийся — совсем другая цена»,— отмечает глава Национального платежного совета Алма Обаева.

Герман Греф, глава Сбербанка, на Форуме решения социальных задач 2 июня: У нас нет нехватки капитала и технологий, чипы появятся.

Однако участники рынка считают оценку экономии завышенной. По словам одного из собеседников “Ъ”, пластик с реимплантированным чипом будет стоить банку дешевле обычной карты на $4–5. «При условии, что каждый месяц будет скапливаться 375 тыс. невостребованных карт и все они пойдут в переработку, это даст в год 4,5 млн карт и экономию $20 млн, то есть около 1 млрд руб.»,— признает собеседник “Ъ” адекватность базовых расчетов. Однако, подчеркивает он, это только теоретически, «потому что в брак при такой переработке уходит около 40% карт».

Кроме того, рассказал “Ъ” источник в крупном российском банке, не все типы чипов могут быть перезаписаны.

«Для этого подходят только чипы Java, мы рассматривали возможность повторного использования чипов из невостребованных карт, но выяснилось, что у нас карт с таким чипом мало и игра не стоит свеч»,— пояснил он. В то же время, по его словам, чипы, которые используются в картах Visa, MasterCard и «Мир», соответствуют одному стандарту — EMV. Это значит, что чип, например, из карты Visa можно после перепрошивки вставить в карту «Мир».

По словам источника “Ъ” на платежном рынке, большинство российских производителей карт имеют необходимые технологию и оборудование, чтобы доставать чипы из карт и вставлять их в новые. Более того, утверждает собеседник “Ъ”, некоторые производители предлагали крупным российским банкам прибегнуть к такому выходу из ситуации еще в марте. Но тогда все, включая Сбербанк, отказались, уточнил источник “Ъ”. В России сейчас действуют четыре компании—производителя банковских карт — «Алиот», «Новакард», «Оренкарт» и «Розан Файнэнс». На запросы “Ъ” они не ответили.

Платежные системы не регламентируют повторное применение чипа. «Правовая основа использования карт определяется соглашением между банком и клиентом, в том числе в виде оферты — универсального договора обслуживания, к условиям которого клиент присоединяется при подаче заявления на выдачу карты, вопрос вторичной переработки документ не оговаривает»,— поясняет глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

«Главное, чтобы чип соответствовал всем стандартам платежных систем, его повторное использование — это риск, прежде всего на стороне эмитента»,— добавляет независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков. Он называет схему «очень нестандартной», полагая, что другие банки вряд ли поспешат перенять практику, скорее, они «подождут, будут ли побочные эффекты». По мнению Романа Прохорова, такой подход может иметь смысл для банков со значительным объемом эмиссии карт, другим эффективнее продвигать виртуальные карты. Опрошенные “Ъ” банки говорят, что пока прибегать к вторичной переработке карт не планируют.

Максим Буйлов