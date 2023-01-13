Bloomberg: Банки Goldman и JPMorgan разошлись во взглядах на предоставление услуг фонду Потанина

После введения санкций в отношении российского бизнесмена Владимира Потанина крупнейшие банки мира Goldman Sachs и JPMorgan Chase разошлись в вопросе о том, стоит ли продолжать оказывать услуги его благотворительному фонду. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, JPMorgan, который работал с фондом господина Потанина около десяти лет, прекратил работу с бизнесменом, следует из реестра, с которым ознакомился Bloomberg. При этом Goldman продолжает оказывать банковские услуги благотворительной организации.

Goldman предварительно убедился, что оказание услуг фонду Владимира Потанина соответствует применимым санкциям и не является нарушением, сообщил агентству неназванный представить банка. Юрист по санкциям Мишель Линдерман отметила, что банки, вероятно, «проявляют осмотрительность» в рамках предоставления услуг лицам, которые попали под санкции.

Фонд Владимира Потанина был создан в 1999 году. В Великобритании он был зарегистрирован в 2006 году. Его деятельность направлена на поддержку программ российской благотворительной организации.

В мае компания «Интеррос» господина Потанина выкупила Росбанк у Societe Generale, которая ушла из России на фоне военной операции на Украине. Бизнесмен возглавил рейтинг Forbes собственников российских активов, ранее принадлежавших зарубежным компаниям. 29 июня Великобритания ввела санкции в отношении Владимира Потанина как контролирующего собственника Росбанка.

Тогда же комиссия по благотворительности приступила к изучению деятельности фонда в Великобритании. Целью было сохранение активов организации. Временным управляющим британского фонда назначили аудитора Ги Холландера. Это позволило продолжить деятельность фонда и избежать его внесения в санкционные списки.

Лусине Баласян