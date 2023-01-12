Потанин возглавил рейтинг Forbes новых собственников активов зарубежных компаний в РФ

Издание Forbes опубликовало рейтинг 25 собственников российских активов, ранее принадлежавших иностранным компаниям, по их прибыли за 2021 год с учетом сделок, заключенных с 24 февраля 2022 года. Его возглавил миллиардер Владимир Потанин, который приобрел активы французской финансовой группы Societe Generale.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Потанин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Владимир Потанин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

18 мая инвестиционная компания господина Потанина «Интеррос» выкупила Росбанк у Societe Generale, которая ушла из России после начала военной операции на Украине. По оценке издания, валовая прибыль активов в 2021 году с учетом новых сделок составила 49,1 млрд руб.

Второе место в списке принадлежит генеральному директору Highland Gold Владиславу Свиблову. 5 апреля прошлого года его компания выкупила российские предприятия канадской золотодобывающей корпорации Kinross Gold. Стоимость сделки составила $340 млн, пишет Forbes. Валовая прибыль актива — 38,6 млрд руб.

На третьем месте — Иван Тырышкин и партнеры, которые 17 мая 2022 года приобрели 49,51% акций ООО «ХКФ-банк». Валовая прибыль актива составила 36,5 млрд руб.

Кроме того, в рейтинг Forbes вошли Государственный научный центр ФГУП НАМИ (четвертое место, валовая прибыль — 32, млрд руб.). Пятерку лидеров замыкают Андрей Ольховский и Андрей Костин (российские предприятия Mercedes-Benz, 31 млрд руб.). Владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка», пришедших на смену McDonald’s в России, Александр Говор вместе с Юрием Кушнеровым заняли шестое место (30,1 млрд руб.).

Издание отмечает, что значительная часть сделок с активами прошла по номинальной цене или их сумма неизвестна, поэтому в качестве ранжирующего показателя для рейтинга была выбрана валовая прибыль за 2021 год с учетом сделок, заключенных с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Отмечается, что при составлении рейтинга не учитывалась сделка по передаче активов «Вымпелкома» (принадлежал нидерландской VEON, крупнейшим акционером которой является LetterOne Михаила Фридмана и партнеров) российскому менеджменту.

Милена Костерева