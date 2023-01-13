Bloomberg: российское топливо на мировых рынках может заменить Китай

В 2022 году Евросоюз импортировал из России около 220 млн баррелей дизельного топлива, следует из данных Vortexa, собранных Bloomberg. С 5 февраля весь импорт дизеля из России в Европу будет запрещен в рамках санкций. Как отмечает Bloomberg, главным поставщиком дизеля взамен российских поставок может стать Китай.

Европейские страны сильно зависят от российского дизеля. В 2021 году более половины всех морских поставок дизеля в ЕС и Великобританию шли из России. К декабрю 2022-го импорт сократился примерно до 40% благодаря увеличению поставок из Саудовской Аравии и Индии.

Одной из альтернатив может стать Ближний Восток. Национальная нефтяная компания Абу-Даби договорилась о поставках в Германию. Индия и США уже увеличили поставки в ЕС за последние недели. По данным Vortexa, в январе импорт дизельного топлива и бензина в Европу из США достигнет двухлетнего максимума. В декабре поставки дизельного топлива и бензина США в Европу достигли 660 тыс. тонн — это самый высокий объем отправленных в Европу грузов с сентября 2020 года.

В последние месяцы резко возросли поставки дизельного топлива из Китая. Несмотря на то что только небольшая часть этих грузов отправляется в Европу, Китай увеличивает поставки в соседние страны. Это может освободить мощности других производителей и направить их в Европу.

Поставки Китаем дизельного топлива в декабре 2022 года достигли самого высокого уровня по крайней мере с 2016 года. Первая квота Китая на экспорт топлива на 2023 год увеличилась почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, отмечает Bloomberg.

Как ранее писал Bloomberg со ссылкой на источники, нарастить поставки дизельного топлива Европе в пять раз также может Кувейт.

При этом спрос на дизель в Европе в последнее время в целом снижается. По словам эксперта аналитической компании Argus Бенедикта Джорджа, на которого ссылается Bloomberg, спрос на дизельное топливо в Европе уже снизился как минимум на 5% в годовом исчислении.

Анастасия Ларина