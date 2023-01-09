Bloomberg: Кувейт в пять раз нарастит поставки дизельного топлива Европе

Кувейт намерен в 2023 году увеличить экспорт дизельного топлива и топлива для авиалайнеров в Евросоюз (ЕС), чтобы помочь компенсировать сокращение поставок из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, Кувейт нарастит экспорт дизельного топлива в ЕС в пять раз — до 2,5 млн тонн (около 50 тыс. баррелей в день), авиатоплива — почти до 5 млн тонн.

Как утверждает собеседник агентства, планы кувейтской госкомпании Kuwait Petroleum Corp. по экспорту авиакеросина исключают его продажу на спотовом рынке. Это означает, что фактический объем его поставок в Европу может оказаться выше. Ожидается, что другие ближневосточные производители нефти — такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты — тоже увеличат экспорт топлива в ЕС в 2023 году.

Bloomberg пишет, что в последние годы Кувейт потратил десятки миллиардов долларов на модернизацию и строительство новых нефтеперерабатывающих заводов. Самым крупным стал завод в Аль-Зуре, рассчитанный на переработку 615 тыс. баррелей сырой нефти в день. По словам источника, первая из трех производственных линий завода уже перерабатывает более 205 тыс. баррелей ежедневно. Вторую линию должны запустить к середине февраля, третью — к апрелю. Когда завод полностью введут в эксплуатацию, общая мощность нефтепереработки Кувейта вырастет примерно до 1,5 млн баррелей в сутки.

С 5 декабря было введено эмбарго Евросоюза на нефть из России. С того же дня установлен ценовой потолок на морские поставки этого топлива ($60 за баррель). 5 февраля заработает механизм ограничения импорта российских нефтепродуктов, включая дизтопливо, мазут, бензин, керосин и другие товары. Bloomberg сообщал, что Россия намерена до этой даты нарастить экспорт дизеля.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Нефтяной потолок получил ответ».

Лаура Кеффер