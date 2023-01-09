Импорт дизельного топлива и бензина из США в Европу достиг двухлетнего максимума

Импорт дизельного топлива и бензина в Европу из США достигнет двухлетнего максимума в январе, свидетельствуют данные аналитической компании Vortexa. Согласно данным, которые приводит компания Argus, в декабре поставки дизельного топлива и бензина США в Европу достигли 660 тыс. тонн. Это самый высокий объем отправленных в Европу грузов с сентября 2020 года, сообщает издание Oilprice.

По сравнению с поставками в ноябре рост составил 70%. Европа за дополнительным импортом дизельного топлива также обратилась к ОАЭ.

Vortexa представляет аналитику по энергетическому сектору, а также грузоперевозкам. Argus — международное независимое ценовое агентство, предоставляющее информацию о ценах и конъюнктуре рынков энергоносителей и других товаров.

Россия готовится увеличить поставки дизельного топлива в этом месяце до вступления в силу запрета ЕС. При этом поставки топлива из российских портов в январе достигнут 2,68 млн тонн, что на 8% больше, чем в прошлом месяце, и является самым высоким показателем с января 2020 года, ранее сообщило агентство Bloomberg. Эти показатели экспорта включают только трубопроводные и железнодорожные перевозки.

В первые десять дней декабря около половины европейского импорта дизельного топлива поступало с российских судоходных предприятий. Европа также импортировала значительное количество дизельного топлива с Ближнего Востока и из Азии.

В октябре президент США Джо Байден призывал энергетические компании снизить цены на топливо на заправках. Агентство Reuters тогда сообщало, что американская администрация рассматривает «радикальные варианты» снижения потребительских цен на топливном рынке. В Белом доме сообщали, что Минэнерго США выставит на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов страны в рамках интервенций, направленных на поддержку энергетического рынка.

В сентябре эксперты прогнозировали, что страны ЕС через 6–8 месяцев столкнутся с дефицитом нефтепродуктов и ростом цен в два раза из-за отказа от поставок из России. Такой прогноз содержался в презентации Российского энергетического агентства Минэнерго, с которой ознакомились «Ведомости». Тогда стоимость бензина в ЕС выросла на 2,9% по сравнению с февралем, дизель подорожал на 15,4%.

Мария Федотова