ЧВК «Вагнер» обвинила советника главы ДНР во введении россиян в заблуждение относительно окружения Бахмута

Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, опубликовала в Telegram-канале заявление главы Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрея Трошева. Тот отрицает факт окружения Бахмута (Артемовска) российскими войсками. Ранее об этом сообщал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Господин Трошев обвинил его «во введении россиян в заблуждение».

Андрей Трошев — Герой России, полковник в отставке, участник афганской и второй чеченской войн, а также военной операции РФ в Сирии. По данным властей Великобритании, является начальником штаба и руководителем службы безопасности ЧВК «Вагнер». В июне британцы ввели против господина Трошева санкции.

«Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел. Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет. Когда он будет окружен — мы вам сообщим»,— говорится в заявлении господина Трошева.

Он подчеркнул, что в Артемовске нет никого, кроме бойцов ЧВК «Вагнер». «Поэтому рассказы некоего врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска — не что иное, как введение россиян в заблуждение»,— заключил военный.

Это не первый случай, когда версии официальных представителей власти и представителей ЧВК расходятся. Так, 10 января Евгений Пригожин отрицал информацию о массовом дезертирстве вооруженных сил Украины из Соледара, о котором накануне сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По словам основателя ЧВК, «ВСУ с честью защищают территорию Соледара, поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности».

11 января Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль весь Соледар. Минобороны России при этом заявило, что Соледар заблокирован с севера и юга подразделениями ВДВ. Евгений Пригожин в свою очередь утверждал, что военные действия в городе ведут только бойцы ЧВК. В Кремле взятие города под контроль не подтвердили.

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Эрдни Кагалтынов