На охрану порядка во Франции направят 70 тысяч полицейских и жандармов

К акциям протеста 24 октября намерены присоединиться студенты, члены профсоюза CGT и активисты движения «желтых жилетов». Протестующим в столице выделили единственный маршрут для прохода колонн, чтобы ограничить возможные беспорядки. В Париже также приостановят работу Лувр, музеи Орсе, Оранжери, Пикассо, а также Гран-Пале, Пти-Пале, галерея Же-де-Пом и несколько культурных площадок.