Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №197

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Мир

На охрану порядка во Франции направят 70 тысяч полицейских и жандармов

Власти Франции направят в ближайшие выходные 70 тыс. полицейских и жандармов для поддержания правопорядка в разных городах страны, где планируются новые масштабные акции протеста. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес заявил, что силовики будут действовать «предельно жестко против любых провокаций». Его цитирует газета Le Monde.
Господин Нуньес сообщил, что спецслужбы «зафиксировали многочисленные призывы» к погромам, мародерству и насилию. По его словам, в состав развертываемых в Париже сил войдут элитные подразделения полиции, которым приданы около 20 бронемашин и 15 водометов.
К акциям протеста 24 октября намерены присоединиться студенты, члены профсоюза CGT и активисты движения «желтых жилетов». Протестующим в столице выделили единственный маршрут для прохода колонн, чтобы ограничить возможные беспорядки. В Париже также приостановят работу Лувр, музеи Орсе, Оранжери, Пикассо, а также Гран-Пале, Пти-Пале, галерея Же-де-Пом и несколько культурных площадок.

Во Франции возобновились протесты

Шествия проходят в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере
1/271/27

Шествия проходят в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере

Abdul Saboor / Reuters

Протестующий в облаке слезоточивого газа
2/272/27

Протестующий в облаке слезоточивого газа

Jack Taylor / Reuters

Всего запланировано 500 акций и 90 демонстраций по всей стране
3/273/27

Всего запланировано 500 акций и 90 демонстраций по всей стране

Manon Cruz / Reuters

Количество участников субботних протестов может достигнуть 190 тыс. человек
4/274/27

Количество участников субботних протестов может достигнуть 190 тыс. человек

Manon Cruz / Reuters

В Париже полиция запретила митинги у Елисейского дворца и Матиньонского дворца, но разрешила два маршрута — от площади Республики к площадям Клиши и Насьон
5/275/27

В Париже полиция запретила митинги у Елисейского дворца и Матиньонского дворца, но разрешила два маршрута — от площади Республики к площадям Клиши и Насьон

Stephanie LecocqВ  / Reuters

Протестующие с плакатами в Марселе
6/276/27

Протестующие с плакатами в Марселе

Manon Cruz / Reuters

Полиция досматривает участника акций
7/277/27

Полиция досматривает участника акций

Stephanie LecocqВ  / Reuters

После длительного перерыва к протестной деятельности вернулись «желтые жилеты», которые были популярны в 2018 году. Они критикуют рост стоимости жизни и цен на топливо
8/278/27

После длительного перерыва к протестной деятельности вернулись «желтые жилеты», которые были популярны в 2018 году. Они критикуют рост стоимости жизни и цен на топливо

Stephanie LecocqВ  / Reuters

Ранее заявлялось, что полиции разрешат использовать светошумовые гранаты только в крайних случаях и на периферии демонстраций
9/279/27

Ранее заявлялось, что полиции разрешат использовать светошумовые гранаты только в крайних случаях и на периферии демонстраций

Kai Pfaffenbach / Reuters

Будничная жизнь, несмотря на демонстрации, продолжается
10/2710/27

Будничная жизнь, несмотря на демонстрации, продолжается

Manon Cruz / Reuters

К выступлениям присоединились водители, медицинские работники, строители, фермеры и участники профсоюзов
11/2711/27

К выступлениям присоединились водители, медицинские работники, строители, фермеры и участники профсоюзов

Manon Cruz / Reuters

Участник протеста держит плакат с надписью «Возьмем Елисейский дворец»
12/2712/27

Участник протеста держит плакат с надписью «Возьмем Елисейский дворец»

Abdul Saboor / Reuters

Демонстранты используют для защиты от слезоточивого газа специальную экипировку и подручные средства
13/2713/27

Демонстранты используют для защиты от слезоточивого газа специальную экипировку и подручные средства

Jack Taylor / Reuters

За предыдущие недели акций протестов возбудили 36 дел о применении полицейскими насилия против митингующих
14/2714/27

За предыдущие недели акций протестов возбудили 36 дел о применении полицейскими насилия против митингующих

Jack Taylor / Reuters

Протестующие поджигают предметы на улицах, используют пиротехнику, повреждают магазины и общественные здания
15/2715/27

Протестующие поджигают предметы на улицах, используют пиротехнику, повреждают магазины и общественные здания

Abdul Saboor / Reuters

Против участников акций используют слезоточивый газ и водометы
16/2716/27

Против участников акций используют слезоточивый газ и водометы

Jack Taylor / Reuters

Полицейские оттесняют протестующих щитами
17/2717/27

Полицейские оттесняют протестующих щитами

Abdul Saboor / Reuters

Протестующий использует указатель метро в качестве щита
18/2718/27

Протестующий использует указатель метро в качестве щита

Jack Taylor / Reuters

Столкновения у Северного вокзала в Париже
19/2719/27

Столкновения у Северного вокзала в Париже

Abdul Saboor / Reuters

Мужчина пытается потушить пожар во время столкновений
20/2720/27

Мужчина пытается потушить пожар во время столкновений

Emma Da Silva / AP

Смотреть
Франция
Европа

Авторы

  • Алена Миклашевская
    Алена Миклашевская
    переводчик-корреспондент