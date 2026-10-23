На охрану порядка во Франции направят 70 тысяч полицейских и жандармов
Власти Франции направят в ближайшие выходные 70 тыс. полицейских и жандармов для поддержания правопорядка в разных городах страны, где планируются новые масштабные акции протеста. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес заявил, что силовики будут действовать «предельно жестко против любых провокаций». Его цитирует газета Le Monde.
Господин Нуньес сообщил, что спецслужбы «зафиксировали многочисленные призывы» к погромам, мародерству и насилию. По его словам, в состав развертываемых в Париже сил войдут элитные подразделения полиции, которым приданы около 20 бронемашин и 15 водометов.
К акциям протеста 24 октября намерены присоединиться студенты, члены профсоюза CGT и активисты движения «желтых жилетов». Протестующим в столице выделили единственный маршрут для прохода колонн, чтобы ограничить возможные беспорядки. В Париже также приостановят работу Лувр, музеи Орсе, Оранжери, Пикассо, а также Гран-Пале, Пти-Пале, галерея Же-де-Пом и несколько культурных площадок.