МИД Молдавии вышлет сотрудника посольства России
МИД Молдавии сообщил, что вышлет одного из сотрудников посольства России в Кишиневе из-за падения БПЛА на территории республики. Кто именно будет объявлен персоной нон грата, не уточняется.
«Этот инцидент представляет собой серьезное нарушение суверенитета и безопасности Республики Молдова и является прямой угрозой безопасности граждан. В этом контексте в качестве ответной меры сотрудник посольства Российской Федерации в Кишиневе будет объявлен персоной нон грата»,— говорится в сообщении молдавского МИДа.
Минобороны Молдавии сообщило, что в селе Киштельница Теленештского района 23 октября обнаружили беспилотник, упавший неподалеку от жилого дома. На этой неделе, по данным ведомства, было зафиксировано еще два нарушения воздушного пространства республики.