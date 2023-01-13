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Путин простился в Уфе с первым президентом Башкирии Рахимовым

Президент России Владимир Путин посетил в Уфе церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

Прощание с господином Рахимовым прошло в концертном зале «Башкортостан». После окончания церемонии пройдет траурный митинг. Бывшего политика похоронят на мусульманском кладбище Уфы.

На церемонию прощания пускают всех желающих. Для ее проведения в историческом центре Уфы перекрыли несколько улиц.

Муртаза Рахимов умер 11 января на 89-м году жизни после продолжительной болезни. Господин Рахимов родился в 1934 году в Башкирской АССР. Он был председателем Верховного совета Башкортостана с 1990 по 1993 год. В 1993 году стал президентом Башкортостана. Занимал свой пост четыре срока, в 2010 году ушел в отставку.

О церемонии прощания с Муртазой Рахимовым — в материале «Муртаза Рахимов упокоится над Белой».

Эрдни Кагалтынов

Каким был Муртаза Рахимов

Каким был Муртаза Рахимов

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