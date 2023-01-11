Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов умер на 89-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров.

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Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Муртаза Рахимов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Муртаза Рахимов родился в 1934-м году в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР. С 1990 по 1993 год он был председателем Верховного совета Башкортостана. Президентом республики Муртаза Рахимов стал в декабре 1993-го года, набрав 63% голосов избирателей. Ушел в отставку в 2010 году, пробыв на посту президента Башкортостана четыре срока.

С 2010 года Муртаза Рахимов был председателем совета благотворительного фонда «УРАЛ», который финансировал строительство соборной мечети «Ар-рахим» в Уфе. С 2010 по 2012 год был членом совета директоров «Башнефти».