В Уфе проходит прощание с первым президентом Башкирии Рахимовым

Церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым началась в государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе. После окончания церемонии пройдет траурный митинг.

На церемонию прощания пускают всех желающих. Для ее проведения в историческом центре Уфы перекрыли несколько улиц. Сейчас люди стоят в очереди, чтобы попасть в концертный зал.

Муртаза Рахимов умер 11 января после продолжительной болезни. Ему было 88 лет. Его похоронят на мусульманском кладбище в Уфе.

Муртаза Рахимов родился в 1934 году в Башкирской АССР. Он был председателем Верховного совета Башкортостана с 1990 по 1993 год. В 1993 году стал президентом Башкортостана, набрав на выборах 63% голосов. Занимал свой пост четыре срока, в 2010 году ушел в отставку.

О Муртазе Рахимове — в материале «Ъ» «Муртаза Рахимов упокоится над Белой».

Олеся Павленко