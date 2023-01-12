В центре Уфы частично перекроют пять улиц из-за похорон Муртазы Рахимова

Завтра в центре Уфы будут перекрыты частично пять улиц с 8:30 до 14:30 часов из-за церемонии прощания и похорон бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова, сообщили в пресс-службе мэрии. Движение транспорта будет ограничено на улицах Ленина (от Кирова до Пушкина), Пушкина (от Советской до Степана Разина), Степана Разина (от Пушкина до Малой Бакунина), Малой Бакунина (от Степана Разина до Алтайской), Алтайской (от Татарской до Пятигорской).

В этот период изменится и схема движения городского транспорта.

Муртаза Рахимов скончался накануне. Ему было 88 лет. Прощание с ним пройдет завтра в ГКЗ «Башкортостан».

Похоронят бывшего политика на мусульманском кладбище Уфы.

По поручению главы республики Радия Хабирова создан оргкомитет по организации похорон.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте