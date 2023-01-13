Солдат ВСУ рассказал CNN о ситуации в Соледаре

Неназванный солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал телеканалу CNN, что у украинских военных в Соледаре закончились вода и еда. По его словам, их «просто бросили».

«Мы пытались уйти сами, но орки (русские.— "Ъ") уже там. Если сегодня не будет приказа отступить, мы, скорее всего, не успеем уйти»,— сказал он в разговоре с CNN по телефону 12 января. «Нам сказали, что нас отзовут. А теперь нас просто бросили»,— добавил он.

По его словам, у солдат остались боеприпасы, но закончились еда и вода. Среди них также есть раненые. Военный добавил, что последняя эвакуация из Соледара была три дня назад (9 января.— «Ъ»). «Приказ был держаться до самого конца. Судя по звукам боев, наши соседи (другие части.— "Ъ") либо отошли, либо получили приказ отступить. Нам сказали держаться»,— сказал он.

Ночью 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль весь Соледар. Минобороны России при этом заявило, что Соледар заблокирован с севера и юга подразделениями ВДВ. Ведомство также сообщало о боях и ударах авиации по опорным пунктам ВСУ. Евгений Пригожин, в свою очередь, утверждал, что военные действия в городе ведут только бойцы ЧВК. В Кремле также не смогли подтвердить взятие города под контроль.

В офисе президента Украины опровергали окружение города. Там говорили, что он взят в полуобхват. Президент Украины Владимир Зеленский обещал усилить подразделения, защищающие Соледар и Бахмут (Артемовск), техникой и оружием из западных поставок.

О том,что происходит на 324-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко