Небензя обвинил Запад в давлении на Международный суд ООН в деле по Украине

Около 50 стран Запада пытаются оказать давление на Международный суд ООН в деле, касающемся военных действий на Украине, утверждает постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, в России рассчитают, что принципы ООН возобладают «над псевдоюридическими концепциями».

Господин Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном верховенству права. Дипломат убежден, что западные страны пытаются навязывать членам ООН «шаблонную модель поведения и дать инструкции по государственному и общественному устройству».

«Речь идет о намерении порядка 50 государств, в основном членов ЕС и НАТО, вступить на стороне Украины в находящееся на рассмотрении суда дело по Конвенции о предотвращении преступлений геноцида и наказания за него 1948 года. Многие из этих стран без стеснения говорят о том, что поступают так именно из политических соображений для демонстрации поддержки Киеву»,— заявил Василий Небензя (цитата по ТАСС).

По его мнению, международное право все равно восторжествуют «над псевдоюридическими концепциями типа "миропорядка, основанного на правилах", а также конструкциями наподобие различных "саммитов демократий"». В качестве примера он назвал «сугубо оборонительные» союзы НАТО и AUKUS (включает США, Великобританию и Австралию).

В октябре 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании политического режима в РФ террористическим. В документе содержался призыв к созданию международного уголовного трибунала по Украине. В декабре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что эта идея не нашла единой поддержки в ЕС. Тем не менее Украина готовит проект резолюции ГА ООН о спецтрибунале против России.

Лаура Кеффер