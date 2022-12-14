Боррель: идея о международном трибунале по Украине не нашла единой поддержки в ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что обсуждал идею о создании международного трибунала по Украине с министрами иностранных дел ЕС, однако пока конкретного результата достичь не удалось. Об этом он заявил на форуме по правам человека в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Jean-Francois Badias / AP Жозеп Боррель

Фото: Jean-Francois Badias / AP

«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо МУСа (Международный уголовный суд.— "Ъ"), чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам, и мы обсуждали его — правда, без конкретного результата»,— сказал господин Боррель (цитата по «РИА Новости»). По его словам, обсуждение инициативы было интересно, но дискуссия «не имела конкретного ответа».

МУС был учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году. В его компетенцию входит преследование физлиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. МУС не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге. МУС может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН, однако не входит в структуры ООН.

Ранее разместить у себя трибунал по конфликту на Украине предложили Нидерланды. Идею создать международный трибунал по Украине в Риге высказывал президент Латвии Эгилс Левитс.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал «РИА Новости» инициативу господина Левитса. Он раскритиковал предложение и назвал главу Латвии «глупым человеком» и «недопрезидентом».

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании политического режима в РФ террористическим. В документе также был призыв к созданию международного уголовного трибунала по Украине. В МИД РФ идею о создании уголовного трибунала по Украине назвали нелегитимной и подчеркнули, что последствий от этого для России не будет.

В начале марта МУС предложил расследовать ситуацию на Украине. В конце июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что МУС намерен взяться за рассмотрение первого дела о предполагаемых военных преступлениях России на Украине уже текущей зимой.

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Эрдни Кагалтынов