Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США на следующей неделе начнут обучать военных Украины обращению с БМП Bradley

Власти США рассчитывают, что обучение военнослужащих Украины применению американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley начнется на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Он уточнил, что

Во время брифинга его спросили, когда начнется обучение ВСУ применению Bradley. «Обучение должно начаться на следующей неделе в Германии»,— рассказал господин Райдер, не назвав конкретной даты (цитата по ТАСС). Он добавил, что подготовка ВСУ «займет недели, а не месяцы». По окончании обучения планируется поставить БМП на Украину.

6 января США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на $3,1 млрд. В рамках него Киеву отправят 50 боевых машин пехоты Bradley. США объяснили поставки БМП желанием изменить динамику боевых действий. Также Вашингтон впервые поставит украинским военным самоходные артиллерийские установки и ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

О военной помощи Украине от стран Запада — в материале «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...