США на следующей неделе начнут обучать военных Украины обращению с БМП Bradley

Власти США рассчитывают, что обучение военнослужащих Украины применению американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley начнется на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Он уточнил, что

Во время брифинга его спросили, когда начнется обучение ВСУ применению Bradley. «Обучение должно начаться на следующей неделе в Германии»,— рассказал господин Райдер, не назвав конкретной даты (цитата по ТАСС). Он добавил, что подготовка ВСУ «займет недели, а не месяцы». По окончании обучения планируется поставить БМП на Украину.

6 января США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на $3,1 млрд. В рамках него Киеву отправят 50 боевых машин пехоты Bradley. США объяснили поставки БМП желанием изменить динамику боевых действий. Также Вашингтон впервые поставит украинским военным самоходные артиллерийские установки и ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

О военной помощи Украине от стран Запада — в материале «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Лаура Кеффер