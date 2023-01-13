Жалобы пошли в рост

Новые правила, усложнившие порядок обращения в Конституционный суд (КС), не отразились на количестве жалоб в высшую судебную инстанцию: после спада в 2021 году статистика обращений снова пошла в рост, следует из данных, опубликованных на сайте суда. Впрочем, эксперты считают, что говорить об «импортозамещении» Конституционным судом функций, которые ранее выполнял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пока рано: и мало времени прошло, и юрисдикции у них все-таки разные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За прошлый год количество обращений в Конституционный суд выросло почти на 10%, следует из опубликованной на сайте суда статистики. В общей сложности в 2022 году в суд поступило 12 933 обращения — на тысячу с небольшим больше, чем годом ранее. Кстати, по итогам 2021 года было зафиксировано рекордное снижение числа поступающих в КС жалоб, что в целом отражает общий тренд: самый высокий показатель был зафиксирован в 2009 году (20 629 жалоб), и с тех пор их количество постоянно уменьшалось. К тому же в 2021 году заработали новые правила, установленные в конце 2020 года поправками к закону о КС: дополнительным условием допустимости жалобы на нарушение конституционных прав и свобод стало исчерпание всех других внутригосударственных средств судебной защиты.

Однако в прошлом году был зафиксирован перелом тренда, удививший, кажется, даже председателя КС Валерия Зорькина — он сам признался в этом на встрече с президентом в декабре 2022-го. «Что удивительно, Владимир Владимирович,— говорил тогда господин Зорькин,— у нас же произошло существенное изменение после внесения изменений в Конституцию и федеральный конституционный закон. Сделали так, что в Конституционный суд можно обратиться только тогда, когда гражданин прошел все инстанции, то есть и Верховный суд... Так вот я хочу сказать, что количество жалоб не уменьшилось, несмотря на то что, казалось бы, все говорили, что затруднен доступ».

Как следует из опубликованной статистики, больше всего граждан волновали вопросы уголовного права и процесса — на их долю приходится 4494 обращения, то есть более трети от общего числа. На втором месте проблемы, затрагивающие конституционный статус личности, в том числе личные и политические права (здесь граждане были больше всего озабочены вопросами права на судебную защиту и проблемами социальной защиты). Меньше всего россиян заботили вопросы международного права — по этому поводу было всего 14 обращений.

Доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова полагает, что говорить о новой тенденции роста числа обращений в КС пока рано — даже с учетом выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ (российские власти прямо заявляли, что обеспечить «импортозамещение» в этой сфере должен будет КС). Возможно, следует говорить о стабилизации количества жалоб, рассуждает эксперт. А эффект от разрыва с ЕСПЧ мы, видимо, ощутим (если это вообще произойдет) несколько позже: в этом смысле более показательными должны быть 2023 и 2024 годы, добавляет госпожа Кряжкова.

«Я бы не преувеличивал рост числа обращений в КС: увеличение на 10% не представляется мне настолько существенным, чтобы можно было воспринимать его всерьез как индикатор некой тенденции или слома правового тренда»,—согласен старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper и бывший зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Константин Добрынин. Исключение РФ из Совета Европы, безусловно, могло отчасти повлиять на рост интереса людей к иным, но схожим с ЕСПЧ механизмам правовой защиты их нарушенных прав, отмечает эксперт. Но при этом, по его мнению, надо честно признаться, что наш КС не является и не может являться адекватной «заменой» или своеобразным «импортозамещением» ЕСПЧ, поскольку их юрисдикция существенно различается.

Прошедший год также стал рекордным для КС по количеству принятых решений, подчеркивает Ольга Кряжкова: их было в общей сложности 59, на четыре больше, чем в 2021 году. Правда, и «экстренных» решений по вопросу конституционности договоров о вхождении в состав РФ новых территорий тоже было как раз четыре, напоминает она. Зато меньше было принято так называемых определений с позитивным содержанием (формально они содержат отказ в принятии обращения к рассмотрению, но фактически разрешают поставленный в жалобе вопрос), добавляет эксперт: таковых в прошлом году было всего два против девяти в 2021-м.

Анастасия Корня