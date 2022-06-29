Валерий Зорькин объявил мобилизацию

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин выступил в среду на Петербургском международном юридическом форуме с программной лекцией, в которой ответил на самые насущные вопросы российского бытия: кто виноват и что делать. По его мнению, виноват во всем коллективный Запад, а России в сложившихся условиях необходимы мобилизация, рыночная экономика и гуманитарные ценности. А вот на возвращение смертной казни рассчитывать пока не стоит, заявил глава КС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КС Валерий Зорькин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель КС Валерий Зорькин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Россия оказалась в новом мире, констатировал председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин 29 июня в своей традиционной лекции на Петербургском юридическом форуме. Против нас развязана беспрецедентная гибридная война — не только и не столько на поле боя, сколько в экономике, политике, спорте, культуре, науке, образовании, СМИ и даже в киберсреде. Ради победы в этой войне, напомнил глава КС, Запад отказался от собственных многовековых правовых завоеваний, и прежде всего — от принципа неприкосновенности частной собственности, который много столетий является фундаментом капитализма.

В таких условиях Россия вступает в качественно новую экономическую реальность, что потребует мобилизации граждан «на борьбу с обезумевшим Западом», отметил господин Зорькин. Мобилизация должна быть всесторонняя — экономическая, политическая, духовная и, наконец, правовая. Председатель КС надеется, что на этот раз, в отличие от мобилизационных практик советского образца, ради выживания не придется жертвовать правом: напротив, оно должно стать платформой для единения нации. Единение же может быть основано только на взаимном доверии между народом, бизнесом и властью, а доверие строится на основе права, разъяснил Валерий Зорькин.

Именно на основе договора, по его словам, надо решать проблему легитимации крупной собственности, которую он считает одной из ключевых.

«У общества за 30 лет реформ накопился колоссальный запрос на социальную справедливость, подогреваемый информацией о коррупции чиновников и о вызывающе демонстративном потреблении представителей крупного российского бизнеса, сделавших свои состояния на приватизации общенародной собственности»,— отметил глава КС.

По его мнению, в основу нового общественного договора мог бы лечь отказ от национализации предприятий в обмен на серьезные шаги бизнеса в сторону социальных ожиданий: «Российский бизнес должен доказать обществу свой национальный характер». При этом возвращение к советской экономической модели господин Зорькин считает невозможным, хотя теоретическая конструкция новой модели пока не ясна.

В то же время, даже несмотря на экстраординарную ситуацию, было бы большой ошибкой свернуть с пути гуманизации, по которому Россия шла последние десятилетия, убежден Валерий Зорькин. И с этой точки зрения «очень плохим сигналом обществу» стал бы отказ от смертной казни, который сейчас активно обсуждается. Впрочем, напомнил он, в России действует бессрочный мораторий на смертную казнь и происходит «практически необратимый процесс», направленный на ее окончательную отмену. Поэтому отменить мораторий можно, только приняв новую Конституцию, подчеркнул глава КС.

Он также предостерег от попыток закрепить в Конституции государственную идеологию. Очередной всплеск активности в этом направлении представляется ему «как минимум несвоевременным, а как максимум опасным», поскольку он чреват очередным расколом на «белых» и «красных». А сейчас обществу как никогда нужна устойчивая внутриполитическая ситуация, что требует консолидации всех конструктивных сил, заявил председатель КС.

В своей лекции Валерий Зорькин сначала высказался как человек («смертной казни быть не должно»), а затем как юрист — объяснив, что потребуется для ее введения в российское правоприменение, отмечает декан юрфака СПбГУ и соавтор поправок к Конституции-2020 Сергей Белов. Он напоминает, что в девятой главе Основного закона описаны три процедуры его изменения и в данном случае применим только третий вариант: «Для изменения любого положения первой, второй или девятой главы нужно созвать конституционное собрание, закона о котором у нас нет, либо провести всенародное голосование».

В вопросе о смертной казни давно следовало поставить точку, согласен депутат Госдумы, председатель экспертного совета «Единой России» по законодательной деятельности Дмитрий Вяткин. Призыв отказаться от поисков государственной идеологии он тоже готов поддержать, так как не следует путать идеологию с патриотизмом. Кроме того, господин Зорькин в своей лекции ввел новый термин — «эксклюзивная тоталитарная демократия» применительно к принципам «двойной бухгалтерии» в международной политике и праве, отмечает депутат: «Подлинные и естественные права и свободы человека отвергаются по политическим соображениям».

Председатель КС — консерватор, но не хочет быть реакционером, констатирует политолог Алексей Макаркин. По его мнению, сам факт того, что Валерий Зорькин вынужден выступать в защиту рыночной экономики, моратория на смертную казнь и других гуманитарных завоеваний эпохи, свидетельствует о том, что такой запрос есть и он усиливается.

Анастасия Корня, Мария Старикова