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Коммерсантъ FM
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В домашней библиотеке Байдена нашли вторую партию секретных документов

Юристы Белого дома сообщили, что после обыска в доме президента Джо Байдена в Делавере была обнаружена еще одна партия секретных документов. Прошлая была обнаружена в Пенсильванском центре имени Джо Байдена. Все документы относятся к периоду, когда он занимал пост вице-президента. Господин Байден подтвердил, что еще одну партию документов обнаружили у него дома в личной библиотеке и в гараже.

«Они (личные юристы) закончили проверку прошлым вечером. Они нашли небольшое количество документов с грифами секретности в кладовых помещениях в шкафах для бумаг в моем доме в моей личной библиотеке»,— сказал господин Байден на брифинге, его слова приводит NBC. Он также заверил, что будет сотрудничать по этому делу с Минюстом. В Палате представителей призвали расследовать факты обнаружения у Джо Байдена секретных документов в Конгрессе США.

Личные поверенные господина Байдена обнаружили документы еще в ноябре. Они лежали в коробке, которая лежала в шкафу вместе с другими бумагами. Джо Байден говорил, что ему неизвестно содержание документов. По данным CNN, среди найденных бумаг были материалы, связанные с Украиной, Ираном и Великобританией.

В августе 2022 года в поместье прошлого президента США Дональда Трампа тоже обнаружили 11 комплектов с секретной информацией. Его подозревают в нарушении «Закона о шпионаже».

Подробнее — в материале «Ъ» «Джо Байден вырыл другому яму».

Анастасия Ларина

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