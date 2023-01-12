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Коммерсантъ FM
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Эксперт Минздрава: штамм коронавируса «кракен» может стать доминирующим в России

«Кракен» — подвид штамма коронавируса «омикрон» — распространяется быстрее, чем предыдущие варианты COVID-19, поэтому «может получить возможность доминировать через какое-то время». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Эксперт отметил, что после появления первоначального штамма COVID-19 в конце 2019 года последующие штаммы показывали рост скорости распространения. «Мы это хорошо видели на "омикроне" классическом в начале прошлого года, когда в феврале был очень масштабный подъем заболеваемости как раз впоследствии такой способности быстро распространяться»,— сказал Владимир Чуланов (цитата по ТАСС).

Вероятность того, что «кракен» станет доминирующим вариантом коронавируса в России, в разговоре с ТАСС подтвердил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. При этом он отметил, что, поскольку «каркен» является субвариантом «омикрона», «определенная иммунная защита у нас есть».

Впервые случай заболевания вариантом XBB.1.5 был зафиксирован в октябре 2022 года в США. Также «кракен» активно распространяется на территории Великобритании и в других европейских странах. Первый в России случай заражения штаммом «кракен» зафиксировали 12 января в Пензенской области.

Подробнее о новой мутации «омикрона» — в публикации «Ъ FM» «"Кракен" показал возможности».

Дарья Эрозбек

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