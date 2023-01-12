Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пензенской области обнаружен штамм коронавирусной инфекции «Кракен»

В Пензенской области зафиксирован первый в России штамм коронавирусной инфекции «Кракен», являющийся субвариантом штамма «Омикрон». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, вирус был выявлен при мониторинге данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus, в которой уже размещено 226 тыс. последовательностей геномов.

В целом, по данным на 12 января, в Пензенской области за сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции, 17 человек госпитализированы, один скончался. С начала пандемии в Пензенской области было зафиксировано 222 178 случаев заболевания.

Сергей Петунин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...