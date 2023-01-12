В Пензенской области обнаружен штамм коронавирусной инфекции «Кракен»

В Пензенской области зафиксирован первый в России штамм коронавирусной инфекции «Кракен», являющийся субвариантом штамма «Омикрон». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, вирус был выявлен при мониторинге данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus, в которой уже размещено 226 тыс. последовательностей геномов.

В целом, по данным на 12 января, в Пензенской области за сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции, 17 человек госпитализированы, один скончался. С начала пандемии в Пензенской области было зафиксировано 222 178 случаев заболевания.

Сергей Петунин