Совладельца «Рив Гош» Августа Мейера выпустили из СИЗО под залог 30 млн рублей

Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Сакнт-Петербург) отпустил совладельца «Рив Гош» и интернет-магазина «Юлмарт» Августа Мейера из СИЗО под залог в размере 30 млн руб. Об этом сообщил его адвокат Олег Ткаченко газете «Ведомости».

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Август Мейер

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Защита Августа Мейера ходатайствовала о его освобождении из СИЗО больше года, указывая, что бизнесмен погасил ущерб по уголовному делу, поэтому держать его в СИЗО бессмысленно. Однако 14 декабря 2022 года Санкт-Петербургский городской суд не отпустил Августа Мейера под залог 25 млн руб. и продлил ему срок содержания в под стражей до 1 марта 2023 года. Арест также продлили супруге Августа Мейера Инне и руководителю аффилированной компании «Бигбокс» Елене Стрельцовой.

Сейчас Август Мейер проходит фигурантом уголовного дела по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Августа Мейера обвиняют по двум эпизодам мошенничества на сумму 2,4 млрд руб., которые были выделены Сбербанком на развитие бизнеса. Расследование дела уже завершилось. Оно будет передано в суд для рассмотрения после того, как защита ознакомиться с содержанием 150 томов материалов дела.

Подробнее — в материале «Залога не хватило для освобождения».

Анастасия Ларина