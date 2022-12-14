Залога не хватило для освобождения

Совладельца сети парфюмерных магазинов «Рив Гош» Августа Мейера городской суд Петербурга оставил в СИЗО. Следствие утверждало, что он может сбежать из страны или надавить на свидетелей. Защита отметила, что бизнесмен возместил всю сумму вменяемого ему ущерба — около 3 млрд руб.— и готов внести залог в размере 25 млн руб. Суд в итоге решил, что Мейер, обладая тремя гражданствами, попробует уехать из России, опасаясь сурового приговора (ему грозит до десяти лет). Срок содержания под стражей судья продлил до марта 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Август Мейер (в центре)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Август Мейер (в центре)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из релиза объединенной пресс-службы петербургских судов о продлении срока содержания в СИЗО предпринимателя Августа Мейера стало известно., что в его обвинении появился еще один эпизод мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общая сумма ущерба уже составляет около 3 млрд руб. Ранее в деле фигурировал ущерб в размере 2,4 млрд руб. по двум эпизодам мошенничества. Вместе с предпринимателем меру по делу проходит его жена Ирина Мейер и партнер по бизнесу, глава ООО «Бигбокс» Елена Стрельцова. Женщин отправили под домашний арест (см. «Ъ» от 9 декабря 2021 года).

Помимо «Рив Гош» Мейер также был совладельцем онлайн-ритейлера «Юлмарт». На двоих с партнером Дмитрием Костыгиным (также находится под следствием) они владели 61,5% акций компании. Их конфликт с третьим акционером Михаилом Васинкевичем привел к закрытию компании.

По версии следствия, Сбербанк дал «Юлмарту» кредит на 1 млрд, но деньги фигуранты вывели на подконтрольные компании счета, а затем ввели организации, входящие в ГК «Юлмарт», в процедуры банкротства.

Другой эпизод относится к финансированию «Сбербанк Факторинг» поставок для «Юлмарта» более чем на 1,4 млрд руб. Совладельцы якобы не заплатили за это, но товар получили и продали.

Подробности третьего эпизода не раскрываются, однако в ходе судебного заседания от представителя Сбербанка стало известно, что ущерб в размере 3 млрд руб. погашен. Таким образом, потерпевшая сторона не против, чтобы Августу Мейеру смягчили меру пресечения. Защита предпринимателя попросила домашний арест или залог в размере 25 млн руб.

В свою очередь, следствие утверждало, что Мейер может уехать из России и даже оказать давление на свидетелей. Со вторым доводом суд не согласился. Первый же счел обоснованным. «Мейер имеет гражданство трех государств и обвиняется в хищении денежных средств на сумму свыше 3 млрд руб. путем совершения преступлений, за каждое из которых предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет»,— отметили в судебном заседании, а из-за снятого судом ареста на имущество у него есть возможность распоряжаться более чем миллиардом рублей.

В итоге срок ареста Августу Мейеру продлили до 1 марта. Сейчас обвиняемый и защита продолжают знакомиться с материалами дела, которое насчитывает 150 томов.

Как ранее заявлял сам Мейер, следствие оказывало на него давление, а свою супругу он считает, по сути, заложницей. При этом обоснованность ареста самого Мейера подвергалась сомнению со стороны уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова (см. «Ъ» от 9 декабря 2021 года). Он считает, что предпринимателя отправили в СИЗО, чтобы надавить и искусственно ускорить процесс.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург