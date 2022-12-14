Бывшему владельцу «Рив Гоша» Мейеру продлили нахождение в СИЗО до марта 2023 года

Предпринимателю Августу Мейеру, обвиняемому в трех эпизодах мошенничества с кредитом Сбербанка на развитие бизнеса, продлили арест до 1 марта 2023 года. На тот же срок горсуд Петербурга продлил меры пресечения супруге господина Майера Инне и руководителю аффилированной компании Елене Стрельцовой.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, сторона обвинения ходатайствовала о продлении ареста на время ознакомления господина Мейера с материалами дела. Защита в свою очередь просила освободить бизнесмена из-под стражи в связи с опасности содержания в СИЗО для его здоровья, указывая, что доводы обвинения о возможности Августа Мейера скрыться от правосудия или повлиять на расследование несостоятельны. Адвокат просила о выходе обвиняемого из СИЗО под залог в 25 млн рублей.

Суд отверг аргументы обвинения о возможности господина Мейера оказывать давление на участников процесса, однако счел убедительными утверждения о возможности скрыться.

«Из представленного суду постановления руководителя следственной группы от 02.11.2022 об отмене наложенного ареста следует, что в настоящее время обвиняемый имеет возможность распоряжаться имуществом стоимостью более 1 млрд рублей. При таких обстоятельствах имеется достаточно оснований полагать, что, опасаясь строгости потенциально возможного наказания, обвиняемый может скрыться от органов следствия и располагает необходимыми для этого финансовыми возможностями»,— говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Напомним, совладелец парфюмерной сети «Рив Гош» и ранее крупнейшего в России интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере на сумму 2,4 млрд рублей, выданных Сбербанком на развитие бизнеса. В деле также фигугируют его супруга Инна Мейер и руководитель ООО «Бигбокс» (операционная компания сети «Ряды», основанная Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером) Елена Стрельцова. Сам господин Мейер и остальные фигуранты вину отрицают.

Подробнее — в материале «Супругов Мейер разлучили арестом».

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