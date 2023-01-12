В Финляндии допустили ратификацию законопроекта о вступлении в НАТО без согласия Турции и Венгрии

Председатель парламентского комитета по конституционному праву Финляндии Йоханна Ояла-Ниемеля сообщила, что Хельсинки могут ратифицировать законопроект о вхождении в НАТО простым большинством, без согласия Турции и Венгрии. По общим правилам вступление в альянс предполагает согласие не менее двух третей голосов.

По словам госпожи Ояла-Ниемеля, квалифицированное большинство в этом случае не требуется, поскольку вступление в НАТО не подразумевает передачи значительной части национальных компетенций. Финляндия, по словам политика, сохранит законодательные, судебные и бюджетные полномочия.

Квалифицированное большинство — большинство в 2/3 или 3/4 голосов присутствующих.

В комитете считают, что нет никаких препятствий для одобрения вступления Финляндии в НАТО до ратификации Венгрии и Турции. «Комитет придал большое значение тому факту, что решения в НАТО должны и впредь приниматься единогласно. Если бы гарантии безопасности должны были быть активированы в соответствии с пятой статьей (создание системы коллективной защиты.— ''Ъ''), даже в этом случае Финляндия может по своему усмотрению решать, как это реализовать»,— сказала Йоханна Ояла-Ниемеля после заседания депутатов газете Helsingin sanomat.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года совместно со Швецией. Этот процесс требует ратификации всеми 30 членами альянса. Венгрия и Турция — единственные страны, которые пока этого сделали. Турция обвиняет страны в предоставлены убежища членам «Рабочей партии Курдистана», которую считает террористической. Спикеры парламентов Швеции и Финляндии планируют обсудить с Анкарой членство в НАТО в январе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещал рассмотреть ратификацию соглашения стран в первой парламентской сессии 2023 года в феврале. Хельсинки заверяли, что не станут вступать в НАТО раньше Стокгольма.

Лусине Баласян