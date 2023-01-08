Финляндия не станет вступать в НАТО раньше Швеции

С военной точки зрения важно, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО одновременно, поэтому Хельсинки не спешит присоединиться к альянсу. Об этом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил на конференции «Народ и оборона», в которой приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пекка Хаависто

Фото: Reuters Пекка Хаависто

Фото: Reuters

«Мы вместе подали заявку на членство в НАТО, и мы также завершим этот процесс вместе»,— сказал господин Хаависто (цитата по изданию Yle). Он отметил, что Финляндия «не торопится» вступить в военный блок и может подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал.

На конференции господин Кристерссон заявил, что Швеция не может выполнить все условия Турции, касающиеся расширения альянса.

«Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали сделать, но она также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим ей дать»,— сказал он.

Два североевропейских государства подали заявки на вступление в НАТО 18 мая прошлого года. Месяц спустя они подписали трехстороннее соглашение с Турцией, направленное на преодоление ее возражений против их членства в альянсе.

Членство в НАТО двух стран зависит от одобрения Турции и Венгрии. Анкара требует от Стокгольма выдачи террористов, включая курдов и членов FETO. Спикеры парламентов Швеции и Финляндии планируют обсудить членство в НАТО с Турцией в январе 2023 года.

Дарья Эрозбек