Спикеры парламентов Швеции и Финляндии обсудят с Турцией членство в НАТО в январе 2023 года

Спикеры парламентов Швеции и Финляндии в январе 2023 года приедут в Турцию для обсуждения членства стран в НАТО. Об этом сообщил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мустафа Шентоп

Фото: Umit Bektas / Reuters Мустафа Шентоп

Фото: Umit Bektas / Reuters

«Швеция и Финляндия дали ряд обещаний. Мы следим за процессом. В январе в Турцию приедут главы парламентов двух стран. Вижу, что они настроены позитивно и решительно. Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО, чтобы укрепить свою национальную безопасность. Нам надо в это поверить, для этого им необходимо сделать конкретные шаги»,— сказал Мустафа Шентоп в эфире телеканала CNN Turk (перевод по ТАСС).

Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО из-за военной операции России на Украине. Турция выдвинула странам условия, при выполнении которых одобрит их вступление в альянс. Среди них — выдача Турции членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую там считают террористической организацией. В начале декабря турецкие власти жаловались, что их условия до сих пор не выполнены.

3 декабря власти Швеции передали Турции первого осужденного за членство в РПК. Его адвокат сообщал, что пытался настоять на пересмотре решения об экстрадиции, но шведские юристы отказались от этого.

Олеся Павленко