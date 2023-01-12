«Ведомости»: крупные киносети России показывают сиквел «Аватара» без прокатного удостоверения

Крупнейшие российские киносети («Премьер-зал», «Киномакс», «Мираж синема») начали 11 января показывать фильм «Аватар: Путь воды». При этом, как сообщает газета «Ведомости», в реестре Минкультуры информация о выдаче прокатного удостоверения фильму отсутствует.

Газета выяснила, что в министерство не поступало обращений от киносетей о выдаче прокатного удостоверения фильму Джеймса Кэмерона. Картина была произведена принадлежащей Disney студией 20th Century Studios. 11 марта 2022 года компания Disney объявила о прекращении своей деятельности в РФ.

В киносетях сообщили газете, что показывают сиквел «Аватара» при участии партнеров. В «Киномакс» заявили, что показ фильма в кинотеатрах сети организовала компания «Прокино», которая арендовала залы, а демонстрация «Аватара» является «предсеансным обслуживанием» перед показом короткометражки «Комментатор». Представители «Мираж синема» сообщили изданию, что демонстрируют фильм «Аватар: Путь воды» на правах рекламы, а организатором показа выступил проект «То Кино!».

Отмечается, что ряд киносетей отказался от показа фильма без прокатного удостоверения. Среди них — «Синема парк», «Формула кино» и «Каро».

Премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоялась 6 декабря 22 года. Сейчас сборы превышают $1,7 млрд. Первая часть фильма вышла в 2009 году.

После начала спецоперации лицензирование своих проектов в России приостановили кинокомпании Warner Bros., Disney, Sony, Paramount и Universal Pictures. На этом фоне прокатные сборы в 2022 году упали на 50–70%, а убытки отрасли составили примерно 4,5 млрд руб.

9 января замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что депутаты разрабатывают законопроект о принудительном лицензировании западных фильмов. Закон позволит кинотеатрам легально показывать западные киноновинки.

Какие риски несет лицензирование картин в обход правообладателей — в материале «Ъ FM» «Кино возвращают в принудительном порядке».

Эрдни Кагалтынов