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Коммерсантъ FM
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В Госдуме разрабатывают закон о принудительном лицензировании зарубежных фильмов

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что депутаты разрабатывают законопроект о принудительном лицензировании западных фильмов. Он позволит кинотеатрам легально их демонстрировать.

Антон Горелкин

Антон Горелкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Антон Горелкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино — и не заниматься полулегальной практикой ''предсеансного обслуживания''. Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью»,— написал Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Антон Горелкин напомнил, что законопроект о принудительном лицензировании, внесенный летом 2022 года, раскритиковали из-за рисков для российских онлайн-кинотеатров. Однако, по словам господина Горелкина, при новом подходе возможные риски учтут, а механизм распространят только на кинопрокат.

В августе 2022 года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил законопроект о принудительном лицензировании иностранных объектов авторского и смежного права. Решение о лицензировании, согласно законопроекту, будет принимать суд. Ассоциация владельцев кинотеатров поддержала введение подобного механизма. Однако некоторые представители индустрии считают, что подобная практика приведет к уходу правообладателей, которые все еще сотрудничают с Россией.

После начала спецоперации лицензирование своих проектов в России приостановили кинокомпании Warner Bros., Disney, Sony, Paramount и Universal Pictures. На этом фоне прокатные сборы в 2022 году упали на 50–70%, а убытки отрасли составили примерно 4,5 млрд руб.

Как принудительное лицензирование может навредить киноиндустрии — в материале «Ъ FM» «Кинотеатры затягивают пояса».

Лусине Баласян

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