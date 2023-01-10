Кино возвращают в принудительном порядке

Голливудские премьеры могут вернуться в российские кинотеатры — в этом году Госдума намерена разрешить принудительное лицензирование западных фильмов. Об этом сообщил депутат Антон Горелкин. Инициативу начали обсуждать еще в августе 2022-го. Теперь предполагается, что право на показ получат только онлайн-площадки. Кроме того, они будут отчислять необходимый процент на специальный счет, чтобы зарубежные студии могли в перспективе получить эти средства. Собеседники “Ъ FM” считают, что мера поможет кинотеатрам, однако грозит рисками в будущем. Какими они могут быть? Выясняла Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Доктор Стрэндж», «Миньоны», а теперь и «Аватар», — эти фильмы появлялись в репертуаре региональных кинотеатров, хотя прокатные удостоверения в России они официально не получали. Показы называют предсеансовым обслуживанием: сначала зрители смотрят голливудский блокбастер, а потом могут остаться на российский фильм, который идет следом. Крупные сети на сомнительную с юридической точки зрения схему пока не решаются, хотя спрос на зарубежный контент у зрителей есть.

Принудительное лицензирование должно помочь отрасли, отметил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев: «Кинотеатрам катастрофически не хватает подобной законодательной меры. 2022 год российская киноиндустрия закончила с падением в 65% относительно цифр допандемического 2019-го. Кассовые сборы упали в три раза.

При таких показателях выживать индустрия не может, прямой финансовой помощи от государства нет.

Так что законопроект, конечно, дал бы кинотеатрам определенную отдушину с точки зрения возможности показа того контента, который легально сейчас демонстрироваться не может».

У инициативы есть и противники, например, онлайн-кинотеатры утверждают, что принудительное лицензирование приведет к расцвету пиратства и оттоку аудитории с легальных сервисов. Впрочем, законодатели решили, что пока права на показ голливудских новинок без разрешения западных студий получат только офлайн-площадки. Но эта мера может навредить индустрии в будущем, подчеркнул гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин:

«Даже если лицензия будет иметь ограниченную область действия, то это все равно нарушение базовых принципов международного законодательства в области защиты исключительных прав. Это будет воспринято западными странами все-таки как акт одностороннего пиратства. Для российских правообладателей, которые так или иначе свой контент за рубежом эксплуатируют, это может повлечь самые печальные последствия.

Российские продюсеры могут потерять любые возможности внешнего проката своих картин».

Между тем некоторые собеседники “Ъ FM” ожидают, что если закон примут, то на рынке появится структура, которая возьмет под контроль некоторые процессы, например, будет определять даты выхода фильмов в прокат или возьмет на себя организацию рекламных кампаний. Сами лицензии а этом случае станет выдавать суд. Однако и к этой процедуре возникают вопросы, отметил управляющий партнер К оллегии медиа-юристов Федор Кравченко:

«Возникает вопрос — выдавать ли лицензии всем, кто обратится за ними, или только некоторым площадкам? Также можно выдавать их на какой-то ограниченный срок в исключительном порядке одному игроку, а потом по прошествии определенного периода уже всем. Вместе с тем очевидно, что те, кто могли так или иначе договариваться с западными правообладателями, не хотели бы терять такие эксклюзивные условия».

Как показали новогодние праздники, российские фильмы зрителям тоже интересны. Возможно, что называется, на безрыбье. Однако сборы с 31 декабря по 8 января стали рекордными за почти 10 лет наблюдений — кинотеатры заработали на продаже билетов 4,5 млрд руб. Правда, это им поможет разве что покрыть убытки прошлого года, именно в такую сумму их оценивали в Совфеде.

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