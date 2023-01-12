Взятки дошли до чиновника

Суд признал бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова виновным в получении взяток. Мужчина приговорен к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима, с него взыскана общая сумма взяток — 2,35 млн руб. По версии следствия, эти средства в 2014–2017 годах чиновник получал от предпринимателя за содействие в передаче в аренду земельных участков в городе для коммерческих целей. Ранее обвиняемый заключил досудебное соглашение. В суде он признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Измалков, 2017 год

Фото: magnitogorsk.ru Валерий Измалков, 2017 год

Фото: magnitogorsk.ru

Правобережный районный суд Магнитогорска огласил приговор по уголовному делу бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова, обвиняемого в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Он признан виновным по ч. 3, п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему назначено четыре года и один месяц колонии общего режима. Экс-чиновнику на три года запрещено занимать должности в органах власти и местного самоуправления. Также с Валерия Измалкова взыскана сумма полученных взяток — 2,35 млн руб., отмечают в прокуратуре Челябинской области.

Как уточнили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе Правобережного райсуда Магнитогорска, обвиняемый признал вину, ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Валерия Измалкова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в начале декабря 2021 года. Ему предъявили обвинение и отправили под стражу.

Как установили следствие и суд, в 2014–2017 годах заместитель главы Магнитогорска получил от руководителя коммерческой компании через посредницу взятки на общую сумму 2,35 млн руб.

Средства предназначались за содействие в предоставлении в аренду земельных участков для коммерческих целей и пролонгацию договора аренды земельного участка.

В частности, в марте 2014 года чиновник обеспечил передачу организации в аренду земельного участка по улице Сурикова за 500 тыс. руб. С мая по август того же года замглавы Магнитогорска получил 300 тыс. руб. за содействие в предоставлении земли для строительства объекта в районе улицы Советской. С декабря 2015 по январь 2016 года чиновнику передали взятку в 1,5 млн руб. за предоставление еще одного участка, в ноябре 2017-го — 50 тыс. руб. за продление договора аренды участка. Адреса этих участков следствие не уточняет.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области, которые занимались оперативным сопровождением дела. Расследованием занималось региональное управление Следственного комитета России.

Уголовное дело в отношении посредницы в передаче взяток рассматривается в суде.

Как рассказал «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах, в рамках уголовного дела Валерия Измалкова взяткодателем выступал руководитель ООО «Метам» (Магнитогорск), посредником в передаче взяток — юрист «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Адвокат обвиняемого Виктор Мастеренко в разговоре с корреспондентом «Ъ-Южный Урал» отметил, что не присутствовал на оглашении приговора, и пообещал дать комментарий после его изучения. Второй защитник, Владимир Андриевский, заявил о готовности раскрыть свою позицию по уголовному делу на следующей неделе.

Фигурантом уголовного дела о взятке является также действующий заместитель главы Магнитогорска Дмитрий Гаврилов. С момента задержания в сентябре 2022 года он находится в СИЗО. По версии следствия, замглавы Магнитогорска вместе с директором одного из муниципальных предприятий получили взятку на сумму свыше 1,5 млн руб. от директора коммерческой компании за содействие в заключении контрактов по уборке города.

Сегодня в судах Челябинской области рассматриваются коррупционные уголовные дела в отношении ряда бывших высокопоставленных чиновников. В их числе экс-заместитель главы Миасса Василий Сорока, которому вменяют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реализации земельных участков муниципалитета, а также экс-замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов, обвиняемый по делу о хищении 82,5 млн руб. при закупках томографов.

Михаил Бычков, Челябинск