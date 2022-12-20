Борис Титов изучил томографы

Как стало известно “Ъ”, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, изучив жалобы защиты, признал подозрительным уголовное преследование главы ЗАО «Медсервис-регион» Елены Селищевой. По версии СКР, предприниматель могла совершить мошенничество, организовав поставки томографов в учреждения Минздрава. Господин Титов, в свою очередь, отмечает, что вопрос о мошенничестве должен ставиться только в том случае, если поставщик сфальсифицировал документы и намеренно ввел заказчика в заблуждение о цене продукции, а в данном случае этого не было.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отвечая на обращение защиты госпожи Селищевой, Борис Титов отметил, что ее помещение в СИЗО — «очередной спор из-за правоприменения ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ (регламентирует аресты.— “Ъ”) и очередное свидетельство того, насколько зыбка грань между "предпринимательской" и "непредпринимательской" деятельностью в обвинениях». «В данном случае, очевидно, в праве считаться предпринимателем Селищевой отказано, поскольку другая сторона сделки — государство. Это очень распространенная причина отказа: бизнес с государством у нас почему-то автоматически перестает считаться бизнесом»,— отметил бизнес-омбудсмен. Правда, напомнил он, ст. 8 Конституции гласит, что у «нас в стране признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Но государственная собственность, по-видимому, равнее».

По словам господина Титова, претензии к цене контракта нередко возникают задним числом, как и в этом случае. «То есть на стадии торгов сформированная заказчиком документация, включая начальную максимальную цену, не вызывала сомнений. А когда уже торги выиграны, все поставлено и все работает, ставится вопрос о том, что это, оказывается, предприниматель "подстрекал" чиновников к изначальному завышению,— отметил правозащитник.— Вопрос о мошенничестве должен ставиться только в том случае, если поставщик сфальсифицировал документы, намеренно ввел заказчика в заблуждение о цене продукции. Ну а если правительство Челябинской области ни один из контрактов на поставку не оспаривало, то о чем вообще речь?»

По мнению господина Титова, порядок в госконтрактах нужно наводить в первую очередь «с государственного конца». А предпринимателям, даже если они в чем-то подозреваются, «надо давать право на чисто экономические меры пресечения в ожидании правосудия, в первую очередь — залог, они не убийцы и не террористы», заключил собеседник “Ъ”.

Как рассказывал “Ъ”, СУ СКР обвиняет госпожу Селищеву в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, а также ст. 33, ч. 3 ст. 285 (мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями с причинением тяжких последствий) УК РФ. По версии следствия, руководитель ЗАО «Медсервис-регион» в 2020 году через аффилированные компании участвовала в закупках министерства здравоохранения Челябинской области на поставку томографов на общую сумму более 191 млн руб. Контракты на поставку заключили с ООО «Уралмедрезерв» на 47 млн руб., с ООО «Регион-сервис» на 47,5 млн руб., с ООО «Медпроект-Зауралье» на 46,5 млн и 50 млн руб. На момент закупки стоимость указанных томографов серии Optima CT540 при покупке их у производителя ООО «Джии Хэлскеа» (Москва) составляла 25,98 млн руб. за единицу. По версии следствия, Елена Селищева заверила действующего на тот момент замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова в том, что представляемые ею организации являются надежными поставщиками медицинского оборудования, а ее прибыль не превысит 22% от стоимости томографов. Тем самым предприниматель ввела чиновника в заблуждение и уговорила провести аукционы по завышенной стоимости. В результате этого, как считают в ГСУ СКР, она похитила 82,55 млн руб. бюджетных средств.

По подозрению в мошенничестве госпожу Селищеву задержали 28 февраля, а уже 1 марта ее освободили. 13 июня предпринимателя снова задержали в аэропорту Челябинска, откуда она собиралась вылететь в командировку. Александр Кузнецов, в свою очередь, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, дал против госпожи Селищевой показания. В итоге ее взяли под стражу, а бывшего замминистра перевели под домашний арест. Несмотря на то что следствие уже завершено, меру пресечения на не связанную с заключением под стражу ей не изменили.

Николай Сергеев