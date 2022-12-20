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Коммерсантъ FM
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Борис Титов изучил томографы

Уголовное преследование поставщика Минздрава было признано необоснованным

Как стало известно “Ъ”, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, изучив жалобы защиты, признал подозрительным уголовное преследование главы ЗАО «Медсервис-регион» Елены Селищевой. По версии СКР, предприниматель могла совершить мошенничество, организовав поставки томографов в учреждения Минздрава. Господин Титов, в свою очередь, отмечает, что вопрос о мошенничестве должен ставиться только в том случае, если поставщик сфальсифицировал документы и намеренно ввел заказчика в заблуждение о цене продукции, а в данном случае этого не было.

Борис Титов

Борис Титов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Борис Титов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отвечая на обращение защиты госпожи Селищевой, Борис Титов отметил, что ее помещение в СИЗО — «очередной спор из-за правоприменения ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ (регламентирует аресты.— “Ъ”) и очередное свидетельство того, насколько зыбка грань между "предпринимательской" и "непредпринимательской" деятельностью в обвинениях». «В данном случае, очевидно, в праве считаться предпринимателем Селищевой отказано, поскольку другая сторона сделки — государство. Это очень распространенная причина отказа: бизнес с государством у нас почему-то автоматически перестает считаться бизнесом»,— отметил бизнес-омбудсмен. Правда, напомнил он, ст. 8 Конституции гласит, что у «нас в стране признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Но государственная собственность, по-видимому, равнее».

По словам господина Титова, претензии к цене контракта нередко возникают задним числом, как и в этом случае. «То есть на стадии торгов сформированная заказчиком документация, включая начальную максимальную цену, не вызывала сомнений. А когда уже торги выиграны, все поставлено и все работает, ставится вопрос о том, что это, оказывается, предприниматель "подстрекал" чиновников к изначальному завышению,— отметил правозащитник.— Вопрос о мошенничестве должен ставиться только в том случае, если поставщик сфальсифицировал документы, намеренно ввел заказчика в заблуждение о цене продукции. Ну а если правительство Челябинской области ни один из контрактов на поставку не оспаривало, то о чем вообще речь?»

По мнению господина Титова, порядок в госконтрактах нужно наводить в первую очередь «с государственного конца». А предпринимателям, даже если они в чем-то подозреваются, «надо давать право на чисто экономические меры пресечения в ожидании правосудия, в первую очередь — залог, они не убийцы и не террористы», заключил собеседник “Ъ”.

Как рассказывал “Ъ”, СУ СКР обвиняет госпожу Селищеву в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, а также ст. 33, ч. 3 ст. 285 (мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями с причинением тяжких последствий) УК РФ. По версии следствия, руководитель ЗАО «Медсервис-регион» в 2020 году через аффилированные компании участвовала в закупках министерства здравоохранения Челябинской области на поставку томографов на общую сумму более 191 млн руб. Контракты на поставку заключили с ООО «Уралмедрезерв» на 47 млн руб., с ООО «Регион-сервис» на 47,5 млн руб., с ООО «Медпроект-Зауралье» на 46,5 млн и 50 млн руб. На момент закупки стоимость указанных томографов серии Optima CT540 при покупке их у производителя ООО «Джии Хэлскеа» (Москва) составляла 25,98 млн руб. за единицу. По версии следствия, Елена Селищева заверила действующего на тот момент замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова в том, что представляемые ею организации являются надежными поставщиками медицинского оборудования, а ее прибыль не превысит 22% от стоимости томографов. Тем самым предприниматель ввела чиновника в заблуждение и уговорила провести аукционы по завышенной стоимости. В результате этого, как считают в ГСУ СКР, она похитила 82,55 млн руб. бюджетных средств.

По подозрению в мошенничестве госпожу Селищеву задержали 28 февраля, а уже 1 марта ее освободили. 13 июня предпринимателя снова задержали в аэропорту Челябинска, откуда она собиралась вылететь в командировку. Александр Кузнецов, в свою очередь, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, дал против госпожи Селищевой показания. В итоге ее взяли под стражу, а бывшего замминистра перевели под домашний арест. Несмотря на то что следствие уже завершено, меру пресечения на не связанную с заключением под стражу ей не изменили.

Николай Сергеев

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