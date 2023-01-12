Губернатор поручил к 1 ноября передать новые квартиры жильцам разрушенного дома в Ейске

Жители четырех подъездов, разрушенных в результате падения самолета Су-34 в Ейске, должны получить новые квартиры к 1 ноября 2023 года. Такое поручение дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии.

Вице-губернатор Сергей Власов, который также участвовал в прямой линии, сообщил, что строительство разрушенных подъездов начнется в феврале и продлится около семи-восьми месяцев. Сейчас аварийные подъезды уже демонтированы, специалисты вывозят мусор с будущей стройплощадки, а также меняют грунт из-за разлива ГСМ во время падения самолета. Господин Власов пообещал, что жители пострадавшего дома получат квартиры той же площади, что у них были.

Сергей Власов также рассказал, что восстановленное жилье будет сдаваться в предчистовой отделке. По его словам, жители пострадавшего дома получат компенсации на проведение ремонта в размере 10 тыс. руб. на 1 кв. м.

«Самолет упал не вчера и не позавчера. Нужно быстро наверстать время, потому что люди ждут. Я бы не хотел, чтобы это превратилось в год. Поэтому к 1 ноября квартиры необходимо уже передать, чтобы за оставшиеся два месяца люди успели сделать ремонт»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Многоквартирный дом на улице Коммунистической в Ейске пострадал в октябре в результате пожара, возникшего из-за разлива топлива при крушении самолета Су-34 во дворе МКД. Тогда пострадали 48 человек, 15 из которых погибли. 28 декабря администрация сообщила, что городские службы закончили демонтаж четырех поврежденных подъездов и приступили к подготовке строительной площадки.

Александр Орлов

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