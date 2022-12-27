При крушении военного самолета Су-34 в Ейске пострадали 48 человек

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский в ходе пресс-конференции назвал уточненные данные о количестве пострадавших из-за падения военного самолета Су-34 в Ейске. При крушении самолета погибли 15 человек, еще 33 человека получили травмы. В числе погибших оказались трое детей.

Авиакатастрофа произошла вечером 17 октября при выполнении тренировочного полета самолета Су-24. Сразу после взлета с аэродрома в Ейске произошло возгорание одного из двигателей, самолет стал неуправляемым, экипаж катапультировался. Падающий Су-2 врезался в многоквартирный жилой дом и загорелся, пожар перекинулся на здание, в результате чего были повреждены несколько десятков квартир.

Все жители дома были эвакуированы и размещены в гостиницах, затем в уцелевшую часть дома жильцам разрешили вернуться. Четыре подъезда многоэтажки, наиболее пострадавших от падения самолета, признаны непригодными к ремонту, в настоящее время идут работы по их демонтажу. Восстановление дома планируют закончить к весне будущего года.

По факту крушения самолета Минобороны военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Краснодарскому гарнизону расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов), в рамках расследования назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

Подробнее о крушении Су-34 в Ейске — в материале «Ъ» «Ейск попал под бомбардировщик».

Анна Перова, Краснодар