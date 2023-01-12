ФСБ задержала собиравшегося вступить в ВСУ жителя Твери

Сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, который, как утверждается, собирался вступить в ряды одного из подразделений Вооруженных сил Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника»), он заключен под стражу, сообщила ТАСС пресс-служба тверского УФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1982 года рождения, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ»,— приводит агентство сообщение ведомства.

Как сообщила пресс-служба, задержанный поддерживал через интернет связь с представителями Украины. По их рекомендации он изучил маршрут выезда на украинскую территорию и приобрел медицинские средства и военную экипировку. Сотрудники ФСБ задержали его на железнодорожной станции Твери при попытке выехать к российско-украинской границе, сообщила пресс-служба.

23 декабря ФСБ сообщила о задержании граждан РФ в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ. По данным ведомства, один из задержанных передал украинской стороне данные о дислокации российских военных и передвижениях военной техники, в результате чего ВСУ смогли нанести по переданным координатам удар РСЗО HIMARS.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов