ФСБ задержала жителей трех регионов за сотрудничество с СБУ и ВСУ

В Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области задержаны россияне, сотрудничавшие с СБУ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ. По данным спецслужбы, в отношении задержанных возбуждены дела о госизмене и шпионаже.

Задержанных подозревают в подготовке терактов и диверсий, сборе и передаче Украине секретных сведений. По данным ФСБ, один из задержанных передал украинской стороне данные о дислокации российских военных и передвижениях военной техники, в результате чего ВСУ смогли нанести по переданным координатам удар РСЗО HIMARS.

В октябре ФСБ задержала двух жителей Севастополя, которые, по данным спецслужбы, сотрудничали с СБУ. Они якобы передавали сведения об объектах Минобороны и ФСБ России через WhatsApp.

Сегодня, 23 декабря, Совет федерации одобрил поправки о пожизненном заключении за диверсии. Кроме того, поправки вводят уголовную ответственность за обучение и содействие диверсиям, финансирование и пропаганду диверсий.

Подробнее о том, что происходит на 303-й день после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина