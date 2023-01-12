Пескову неизвестно о планах присвоить руководителям вооруженных сил звания маршалов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможном присвоении звания маршала Российской Федерации начальнику Генштаба Валерию Герасимову, которого накануне, 11 января, назначили командующим объединенной группировкой войск военной операции на Украине.

Отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-колла о том, есть ли у Кремля планы присвоить звание маршала РФ кому-то из Минобороны, Генштаба или лично господину Герасимову, Дмитрий Песков сказал: «Я не располагаю информацией о наличии таких планов».

11 января глава Минобороны Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск российской военной операции на Украине. Возглавлявший до этого группировку Сергей Суровикин стал заместителем господина Герасимова.

Высшее персональное воинское звание российских вооруженных сил — маршал РФ было утверждено 11 февраля 1993 года. Звание присваивается президентом страны за особые заслуги перед государством. Первый и единственный раз звание маршала РФ было присвоено бывшему министру обороны Игорю Сергееву в 1997 году.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева