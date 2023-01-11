Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чем известен Валерий Герасимов

Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова вместо Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск спецоперации на Украине. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Валерий Герасимов

Валерий Герасимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Валерий Герасимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Герасимов Валерий Васильевич родился 8 сентября 1955 года в Казани. Окончил Казанское высшее танковое командное училище (1977), Военную академию бронетанковых войск имени Р.Я. Малиновского (1987), Военную академию Генштаба ВС России (1997).

До 1987 года командовал взводом, ротой, батальоном в Польше и Дальневосточном военном округе (ВО), после этого руководил штабом и командовал танковым полком в Прибалтийском ВО. В 1993–1995 годах — командир мотострелковой дивизии в Северо-Западной группе войск. В 1997–2010 годах — первый замкомандующего армией в Московском ВО, замкомандующего, начальник штаба и командующий 58-й армией в Северо-Кавказском ВО, начальник штаба Дальневосточного ВО, начальник управления боевой подготовки ВС РФ, начальник штаба Северо-Кавказского ВО, командующий войсками Ленинградского ВО и Московского ВО.

С 2010 года — замначальника Генштаба ВС РФ, с 2012-го — командующий войсками Центрального ВО. 9 ноября 2012 года назначен начальником Генштаба ВС РФ — первым замминистра обороны. В том же году стал членом Совбеза РФ.

В апреле 2014 года после начала конфликта на востоке Украины был включен в санкционный список Европейского союза. В 2016 году президент Владимир Путин закрытым указом присвоил Валерию Герасимову звание Героя России. По утверждению источников «Ъ», высшую госнаграду он получил за организацию операции в Сирии.

Генерал армии. Награжден орденами Святого Георгия IV и III степени (2015, 2017), «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени с мечами (2002, 2014), «За заслуги перед Отечеством» I степени (2021), Александра Невского (2020), рядом медалей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...