Чем известен Валерий Герасимов

Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова вместо Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск спецоперации на Украине. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Герасимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Валерий Герасимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Герасимов Валерий Васильевич родился 8 сентября 1955 года в Казани. Окончил Казанское высшее танковое командное училище (1977), Военную академию бронетанковых войск имени Р.Я. Малиновского (1987), Военную академию Генштаба ВС России (1997).

До 1987 года командовал взводом, ротой, батальоном в Польше и Дальневосточном военном округе (ВО), после этого руководил штабом и командовал танковым полком в Прибалтийском ВО. В 1993–1995 годах — командир мотострелковой дивизии в Северо-Западной группе войск. В 1997–2010 годах — первый замкомандующего армией в Московском ВО, замкомандующего, начальник штаба и командующий 58-й армией в Северо-Кавказском ВО, начальник штаба Дальневосточного ВО, начальник управления боевой подготовки ВС РФ, начальник штаба Северо-Кавказского ВО, командующий войсками Ленинградского ВО и Московского ВО.

С 2010 года — замначальника Генштаба ВС РФ, с 2012-го — командующий войсками Центрального ВО. 9 ноября 2012 года назначен начальником Генштаба ВС РФ — первым замминистра обороны. В том же году стал членом Совбеза РФ.

В апреле 2014 года после начала конфликта на востоке Украины был включен в санкционный список Европейского союза. В 2016 году президент Владимир Путин закрытым указом присвоил Валерию Герасимову звание Героя России. По утверждению источников «Ъ», высшую госнаграду он получил за организацию операции в Сирии.

Генерал армии. Награжден орденами Святого Георгия IV и III степени (2015, 2017), «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени с мечами (2002, 2014), «За заслуги перед Отечеством» I степени (2021), Александра Невского (2020), рядом медалей.