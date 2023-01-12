Сноуден заявил о рекордном количестве найденных у Байдена секретных документов

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что у президента США Джо Байдена, вероятнее всего, было больше секретных документов, чем у многих предыдущих «разоблачителей». Господин Сноуден также обратил внимание, что высокопоставленным лицам США всегда удавалось избежать тюремного заключения, предусмотренного за преступления такого характера.

«Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Для сравнения, Риалити Уиннер (признана виновной в США за утечку из Агентства национальной безопасности.— "Ъ") была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, Трамп, Клинтон (экс-президенты США Дональд Трамп и Билл Клинтон.— "Ъ"), Петреус (экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.— "Ъ")… у этих парней десятки, сотни (документов.— "Ъ"). И никакой тюрьмы»,— написал господин Сноуден в Twitter.

Эдвард Сноуден считает, что причиной скандала в случае с президентом стало именно обнаружение секретных документов Минюстом США за неделю до промежуточных выборов, а не факт хранения их у господина Байдена. Экс-сотрудник спецслужб США также обратил внимание, что американский Минюст предпочел умолчать об этой истории.

Документы были обнаружены 2 ноября, за шесть дней до промежуточных выборов, но об этом стало известно только 9 января из-за сообщений в СМИ. Минюст США уже изучает эти документы, относящиеся к периоду, когда Джо Байден занимал пост вице-президента. По информации CNN, найденные документы относятся к Украине, Ирану и Великобритании.

Вчера, 11 января, телеканал NBC News сообщил об обнаружении еще одной партии секретных документов вне офиса господина Байдена в аналитическом центре в Вашингтоне.

В 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ сведения о методах электронной слежки американских спецслужб за интернет-пользователями. После этого господин Сноуден приехал в Россию и запросил временное убежище. 26 сентября президент России Владимир Путин присвоил экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США российское гражданство. В США ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Милена Костерева