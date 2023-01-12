NBC: помощники Байдена нашли еще одну партию секретных документов

Помощники президента США Джо Байдена обнаружили еще одну партию секретных документов вне его офиса в аналитическом центре в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал NBC News. Телеканал не уточнил, где именно были обнаружены новые документы.

По информации телеканала, помощники Джо Байдена искали секретные материалы в других местах, которые он использовал после работы в администрации экс-президента США Барака Обама. Обыски начались в ноябре, когда в бывшем офисе господина Байдена в Вашингтоне обнаружили первую партию секретных документов.

В начале января американские СМИ сообщили, что Минюст США изучает секретные документы, которые были обнаружены в здании вашингтонского аналитического центра, связанного с Джо Байденом. По информации NBS, материалы обнаружили накануне промежуточных выборов в ноябре и были быстро переданы в архив. В Белом доме признали, что президент использовал офис в Вашингтоне, где нашли документы.

По информации CNN, среди материалов есть докладные записки разведки США и материалы брифингов, которые касались Украины, Ирана и Великобритании. Документы датированы 2013-2016 годами, когда Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Джо Байдена проблема с документами».

Олеся Павленко