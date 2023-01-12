Фигуристку Камилу Валиеву признали спортсменкой года в России. По сообщению сайта Всероссийского центра изучения общественного мнения, за Валиеву проголосовали 7% опрошенных. Даже трехкратный олимпийский чемпион — лыжник Александр Большунов — занял в голосовании ВЦИОМ лишь второе место. Третьим стал нападающий хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Почему болельщики проголосовали именно за Камилу Валиеву, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Если смотреть правде в глаза, то Камила Валиева никак не могла стать спортсменкой года. Но большинство россиян выбрали именно ее. Не Александра Большунова, который принес России три из шести олимпийских медали в Пекине, а девочку, которая попала в центр самого громкого допингового скандала Олимпиады и по факту не получила ни одной награды, ведь золотые медали в командном турнире МОК нашим фигуристам так и не вручил.

Даже если учесть, что фигурное катание популярнее, чем лыжные гонки, то, по идее, лучшей должна была стать Анна Щербакова, которая взяла в Пекине золото. Но не тут-то было, она с точки зрения россиян лишь четвертая.

Любопытно, но даже сразу после победы Щербаковой в состязании одиночниц, комментаторы больше говорили о Валиевой, которая упала и не вошла в тройку призеров. И это стало лишь началом поклонения фигуристке, которая на самом деле всех подвела. В таланте юной Валиевой никто и никогда не сомневался. Она прекрасна, удивительна, ее программа невероятна, уровень сложности запредельный, но ведь факты — вещь упрямая.

Допинг-проба талантливой спортсменки положительная — это доказано. Из-за нее команда не получила золото Олимпиады — это факт. Казалось бы, все, не выбраться, но в столь сложный момент юную спортсменку пресса буквально подхватывает и ставит на пьедестал. Главный посыл: юная фигуристка ни в чем не виновата, а злобные западные монстры совершенно несправедливо пытаются ее растоптать.

И ведь сработало. Ангельский образ спортсменки соответствует легенде, а мощнейший пиар СМИ делает Валиеву лучшей спортсменкой страны в умах болельщиков. Материалы о ней выходят постоянно. Самый высокий гонорар в новогодних шоу, конечно, у Камилы Валиевой, ее образом богини у Татьяны Навки восхищаются все. О спортивном результате не вспоминает никто. Это просто факт, и на него стоит обратить внимание другим федерациям, которые часто говорят о популяризации своего вида спорта, но ровным счетом ничего для этой популяризации не делают. Мне понятно негодование президента Федерации лыжных гонок Елены Вяльбе, которая сказала, что не считает Валиеву спортсменкой года.

Но ее выбрали люди, поклонники вида спорта, который постоянно напоминает о себе, даже после того как российские фигуристы перестали выступать на международных турнирах. Именно поэтому в пятерке лучших, по мнению россиян, три представительницы фигурного катания. Кроме Валиевой, это Щербакова и Трусова, а вот про лыжницу Наталью Непряеву, которая кроме золота в Пекине взяла еще серебро и бронзу, вообще никто не вспомнил. И не вспомнит, если не напоминать.

Есть такое понятие, как медиаэффект и, похоже, этому ныне важному фактору далеко не все в спорте уделяют должное внимание, а зря. Ведь при определенном подходе даже спортсмен, который не смог одержать победу, в умах болельщиков может получить статус лучшего из лучших.

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